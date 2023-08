L’estate alla scoperta delle mete imperdibili di città e provincia: la Bassa

Siamo giunti quasi a metà del nostro progetto social dedicato ai luoghi indimenticabili di Bergamo e provincia. Con le prime puntate ci siamo concentrati su Bergamo, proponendovi 7 mete imperdibili in Città Bassa e 7 in Città Alta , nonché 7 musei da vedere assolutamente nel capoluogo del nostro territorio. Settimana scorsa ci siamo poi spostati verso la provincia, approdando sulle sponde del lago d’Iseo e raccontandovi anche valli e monti circostanti. Oggi invece siamo pronti per una bella passeggiata in Pianura, una zona della nostra provincia che tra primavera e autunno dà il meglio di sé e offre numerosi luoghi degni di interesse, sia per i turisti che per i bergamaschi doc.

Domenica 6 agosto, sempre sulla nostra pagina Instagram pubblicheremo un nuovo video de «I nostri luoghi del cuore», in cui Fabio Conti della redazione Cronaca mostrerà due luoghi meno conosciuti ma da lui molto amati della Bassa. «Il mio primo luogo del cuore è un posto che in realtà non esiste più: il lago Gerundo, un antico lago che esisteva millenni e millenni fa, di cui però ancora oggi sono presenti delle tracce che si possono percorrere. Tra cui per esempio la costa del lago Gerundo a Pontirolo Nuovo, Arzago d’Adda e Casirate». In questa puntata Fabio Conti mostrerà ai lettori parte del percorso lungo l’ex lago, e si soffermerà in particolare su un elemento piuttosto simpatico: Tarantasio, il drago del lago. Proseguirà poi verso Treviglio: «Il mio secondo luogo del cuore è il campanile di Treviglio. Si dice abbia più di mille anni, 1008 la data della sua fondazione, ed è l’edificio più alto di Treviglio, nonché simbolo della città. Dal 2015 all’interno del campanile è stato realizzato un Museo Storico Verticale immersivo, per conoscere la storia del territorio».