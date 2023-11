Lo schianto a giugno a Spirano. Dopo cinque mesi muore un giovane di 22 anni

Ha lottato strenuamente per la sua vita per cinque mesi. Ma alla fine Robert Gal, giovane di 22 anni di Fara Gera d’Adda, non ce l’ha fatta ed è morto lunedì all’hospice «Padre Luigi Tezza» di Capriate san Gervasio. Sono quindi risultate troppo gravi le ferite che il ventiduenne di origini romene aveva riportato l’11 giugno scorso, giorno in cui, intorno alle 6 di mattina, mentre viaggiava sulla provinciale 122 «Francesca» a bordo della sua Audi A3, si era scontrato frontalmente a Spirano, all’altezza del maneggio Equisport Beretta, contro un’altra auto, una Kia Ceed, che proveniva dalla direzione opposta.

L’incidente mortale a Spirano

(Foto di Luca Cesni) Lo scontro, causato dall’invasione di carreggiata di uno dei due veicoli coinvolti, era stato tanto violento da far carambolare l’Audi e la Kia fuori strada, ai lati opposti della carreggiata della provinciale. Il conducente dell’altra vettura, Piergiovanni Finazzi, 48 anni di Spirano, che si stava recando al supermercato Unes di Trezzano Rosa (Milano) dove lavorava, era morto sul colpo. Con la morte di Robert Gal sono quindi salite a due le vittime di quel tragico schianto.

Le condizioni del giovane, che lavorava come operaio per l’azienda Gruberg spa di Cologno al Serio, erano risultate subito gravissime soprattutto, a quanto risulta, a causa di un trauma cranico che non gli ha più permesso di riprendere conoscenza. Il suo cuore ha però resistito cinque mesi fino a quando ha ceduto. La salma del ventiduenne è stata composta nella camera mortuaria dello stesso hospice in cui è rimasto ricoverato a lungo circondato dall’affetto di chi gli voleva bene: qui, fra martedì e ieri, sono state tante le persone che si sono recate a portare le condoglianze ai loro famigliari che si sono chiusi nel loro dolore. Solo la zia se l’è sentita ieri di dire qualche parola in ricordo del nipote: «Ora si trova nelle braccia del Signore e gioisce: dopo tutto quello che ha passato lasciamolo finalmente riposare in pace».

Il funerale il 9 novembre a Capriate

Il funerale del ventiduenne sarà celebrato il 9 novembre, alle 15, nella chiesa evangelica di Capriate. Il celebrante sarà Emanuele Monticello, pastore della Chiesa Evangelica del paese che, dopo l’incidente dello scorso giugno, è sempre stato a fianco della famiglia del giovane: «Sono stati cinque mesi di sofferenza sia per lui che per la sua famiglia. Fortunatamente la nostra religione ci dà la speranza nella vita eterna», sostiene il pastore, che poi aggiunge: «Robert era un bravo ragazzo e lascia senza parole il fatto che abbia dovuto lasciare la sua vita a 22 anni. Purtroppo dopo l’incidente non si è più ripreso. Aveva un cuore forte che l’ha tenuto in vita ma alla fine ha dovuto arrendersi».

Il sindaco: «Vicini alla famiglia»