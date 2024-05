L’università a Bergamo e poi il mondo della comunicazione. Dolore per Silvia, morta a 26 anni

Un pauroso schianto sull’Asse, mentre era sull’auto guidata dal papà che la stava accompagnando all’aeroporto di Orio al Serio. L’urto contro il semirimorchio di un camion fermo per un guasto non ha lasciato scampo a Silvia Brambilla, 26 anni di Lecco.

Lo schianto

L’incidente è avvenuto alle 5 del mattino all’altezza dello svincolo per Dalmine: Massimo Brambilla, 57 anni, stava viaggiando sulla sua Audi Q3 in prima corsia. Si è trovato davanti il camion carico di ghiaia fermo in panne, con le quattro frecce accese e preceduto dal triangolo segnaletico. Era lì da circa mezz’ora e il camionista, un ragazzo di 25 anni, aveva chiamato l’assicurazione per farsi mandare il carro attrezzi per recuperarlo. Al momento dell’impatto era all’interno della cabina di guida. L’Audi, secondo una prima ricostruzione, ha sterzato a sinistra per evitare il camion e ha preso, con la parte anteriore destra, lo spigolo posteriore sinistro del semirimorchio. Poi si è schiantata contro il new jersey di cemento sulla seconda corsia. In quel momento non c’era molta visibilità e l’auto, secondo i testimoni, non procedeva a velocità eccessiva. Nello schianto Silvia, seduta sul lato passeggero, è morta sul colpo. Il padre ha riportato diverse ferite ma è rimasto cosciente. Alcuni automobilisti di passaggio e lo stesso camionista hanno chiamato il 112 e hanno prestato i primi soccorsi. Sono intervenute due auto medicalizzate, due ambulanze della Cri di Bonate Sotto e della Cri di Bergamo, i Vigili del fuoco di Dalmine e Bergamo, gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi, i carabinieri e una pattuglia della Sorveglianza Italiana per gestire la viabilità.

Il traffico infatti è andato in tilt a partire dalle 6 fino a metà mattina su tutto l’Asse, riaperto completamente alle 9.30. Quando i soccorritori sono arrivati, per Silvia ormai non c’era più nulla da fare, è morta sul colpo. La salma è stata composta nella camera mortuaria del cimitero di Treviolo e subito riconsegnata ai familiari. Il padre invece è stato trasportato in codice giallo all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.

L’Università a Bergamo