Cronaca / Pianura
Domenica 07 Dicembre 2025

Maltrattamenti e atti persecutori, arrestato 38enne a Romano. In casa anche il crack

L’INTERVENTO. Un 38enne è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna. Sequestrata anche della droga nella sua casa.

Redazione Web
Redazione Web
La droga trovata nella casa del 38enne
La droga trovata nella casa del 38enne

Romano

Nella serata del 28 novembre, i carabinieri di Romano di Lombardia hanno arrestato un 38enne di origini albanesi, accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’arresto è la conseguenza di un’indagine avviata a partire dalle denunce della donna, che ha raccontato di essere stata vittima di violenze fisiche e psicologiche dal 2021, periodi che sono proseguiti anche dopo la fine della relazione con l’uomo.

La denuncia e la paura

La droga trovata a Romano
La droga trovata a Romano

La donna, esausta e terrorizzata dalle continue vessazioni, ha formalizzato la sua denuncia il 19 novembre, descrivendo uno stato di forte paura per le minacce e i comportamenti violenti dell’ex compagno, che si erano intensificati negli ultimi mesi. Il soggetto, già arrestato nel 2023 per tentato omicidio ai danni di un connazionale, aveva continuato a perseguitarla con telefonate incessanti, pedinamenti, appostamenti sotto casa e minacce di morte, causando un perdurante stato di ansia nella vittima.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo, hanno portato a raccogliere prove sufficienti per giustificare l’arresto del 38enne. Su disposizione del gip di Bergamo, è stata emessa la misura cautelare in carcere.

La perquisizione in casa

Durante l’esecuzione dell’arresto, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, dove hanno scoperto e sequestrato oltre 100 grammi di crack.

