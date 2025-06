Monopattini a Treviglio, in 6 mesi 45 multe: due volte su tre a minorenni

Gli agenti della Polizia locale di Treviglio in prima linea con le attività di prevenzione e repressione delle infrazioni al Codice della strada, comprese quelle nei confronti di chi sfreccia sui monopattini. Dall’inizio dell’anno questo lavoro di controllo alla circolazione si è tradotto nell’emissione di 278 sanzioni per mancata revisione e/o assicurazione dei veicoli e in 45 sanzioni per la circolazione irregolare sui monopattini. In pratica, in media, una cinquantina di multe al mese. Dato che dimostra l’attenzione degli agenti nel garantire la sicurezza stradale, ma anche una certa «indisciplina» da parte degli utenti della strada.

Maggiore controllo lungo le principali arterie

Le operazioni svolte dalla Polizia locale rientrano in un progetto deliberato dall’Amministrazione comunale, che si propone di intensificare ulteriormente i controlli lungo le principali arterie della città e nelle zone di maggior passaggio, mediante posti di controllo mirati e un’attenta attività di verifica documentale e tecnica dei veicoli. Il tutto grazie anche all’ausilio dei dispositivi informatici in dotazione alle pattuglie e al rinnovato sistema di videosorveglianza, dotato di moderni dispositivi installati in modo capillare sul territorio, per permettere la lettura delle targhe e il controllo dei veicoli.

Il bilancio dei primi sei mesi dell’anno

«Queste attività servono per mantenere alta l’attenzione su temi importanti, a tutela di tutti». «Dal primo gennaio al 27 giugno l’incremento delle verifiche ha determinato l’accertamento di 234 sanzioni per omessa revisione – spiega il comandante Giovanni Vinciguerra –, 44 sanzioni per omessa assicurazione e 45 sanzioni per circolazione irregolare sui monopattini. Queste attività servono per mantenere alta l’attenzione su temi importanti, a tutela di tutti. Nel contesto, il tema dei pericoli generati dai monopattini evidenzia una situazione in costante e netto miglioramento, anche grazie alle attività di controllo e alle campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini».

Sanzioni ai monopattini, nel 60% dei casi minorenni

«Le sanzioni sono riferite per lo più al mancato uso del casco» Il 60% di coloro che sono stati sanzionati per l’uso improprio del monopattino è rappresentato da minorenni. E, come spiegato dal comandante Vinciguerra, «le sanzioni sono riferite per lo più al mancato uso del casco, mentre gli altri casi riguardano l’utilizzo in due del veicolo elettrico e la velocità sostenuta».

Sequestri e confische di veicoli

Nel corso delle ultime settimane la Polizia locale di Treviglio ha effettuato numerosi posti di controllo, con l’impiego di personale specializzato e di apparecchiature per la verifica elettronica dei veicoli. Sono stati sequestrati numerosi autoveicoli sprovvisti di copertura assicurativa, mentre quelli senza revisione ministeriale sono stati sospesi dalla circolazione sino all’avvenuta effettuazione del controllo.