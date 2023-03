Morto a 40 anni al ritorno dal lavoro: la nipote s’imbatte per caso nell’incidente

Stava tornando dal lavoro, Giulia, commessa 21enne a Oriocenter. Era diretta a Bariano, quando si è imbattuta in un incidente stradale appena successo a Cologno al Serio. Erano da poco passate le 14,30 di venerdì 3 marzo e Giulia di sfuggita ha visto a terra uno scooter dall’aspetto familiare. Ha proseguito per un po’, forse ha cercato di mettere da parte qualcosa di più di un presentimento. Ma non ci è voluto molto. Dopo cento metri ha fatto inversione ed è tornata indietro . E in un attimo tutto le è apparso tragicamente chiaro: lo scooter era quello del suo amatissimo zio, Michele Comitangelo, 40 anni . «Ho chiesto conferma ai carabinieri– ha raccontato poi Giulia tra le lacrime – e quando ho saputo che lui non ce l’aveva fatta tutto mi è crollato addosso».