Morto in Florida, venerdì i familiari a Miami

Mercoledì 3 aprile l’attesa per ottenere il visto era di 72 ore. E dunque verosimilmente nella giornata di venerdì 5 aprile i familiari di Giuseppe Ghidotti e Kevin Drago arriveranno in Florida: i primi per gestire le dolorose procedure per il rimpatrio in Italia della salma del ventottenne, i secondi per stare il più possibile vicino al trentunenne ricoverato in ospedale in gravissime condizioni dalla sera di Pasqua per le conseguenze dell’incidente in scooter che ha visto coinvolti i due giovani di Urgnano sulle strade di Miami, dove vivevano.

Per Giuseppe arriveranno in Florida il fratello Samuele e la cugina Elena. Con loro partiranno anche i genitori, la sorella e la compagna di Kevin. Tutti saranno accolti dal personale del Consolato italiano, i cui funzionari li affiancheranno nelle pratiche per poter riportare il feretro di Giuseppe Ghidotti a Urgnano e celebrare i funerali. Le tempistiche di tutto questo iter al momento non sono note, così come non sono chiare neppure le circostanze dell’incidente stradale che è costato la vita al ventottenne (morto in ospedale) e in cui è rimasto ferito gravemente l’amico di 31 anni. Sui siti d’informazione delle testate locali di Miami non si trova traccia dello schianto dello scooter: pare infatti che in Florida non si possano diffondere notizie sugli incidenti, neppure mortali, prima che le indagini sull’accaduto siano concluse.

Giuseppe Ghidotti (in primo piano) e dietro Kevin Drago

Pare che in Florida non si possano diffondere notizie sugli incidenti, neppure mortali, prima che le indagini sull’accaduto siano concluse

L’incidente a Pasquetta

Motivo per cui anche agli stessi familiari non vengono fornite indicazioni: per il momento si sa soltanto che i due giovani urgnanesi erano in sella a uno scooter quando sono rimasti vittime dell’incidente. È invece costante il contatto tra il personale medico del Jackson Memorial Center di Miami, l’ospedale dov’è ricoverato Kevin Drago, con i familiari di quest’ultimo: «Siamo costantemente informati e ci chiamano frequentemente, soprattutto prima di sottoporre mio fratello agli interventi chirurgici di cui necessita – racconta la sorella Syria –: per il momento ne ha già subiti ben quattro (l’ultimo ieri pomeriggio, ndr), perché le condizioni sono gravi e i medici non si sbilanciano. Ha molte fratture ossee, tra cui anche alla testa». La prognosi resta ovviamente riservata.

Proprio Syria è in procinto di partire per Miami: «I passaporti ci sono stati forniti molto tempestivamente – spiega –, ma siamo in attesa del visto necessario a entrare negli Stati Uniti. Dovremmo comunque poter partire venerdì». È stata proprio Syria Drago la prima a essere informata dalla polizia di Miami di quanto accaduto al fratello e all’amico Giuseppe attorno alle 20 della domenica di Pasqua (le 2 di notte in Italia).

Urgnano in lutto

Sono stati poi i familiari di Kevin a informare i genitori di Giuseppe di quanto era accaduto ai due giovani: le due famiglie vivono infatti a meno di un chilometro di distanza, a Urgnano, cittadina ora sconvolta per quanto accaduto, distrutta da un lato per la tragica morte di Giuseppe e in apprensione dall’altro per le sorti di Kevin. Purtroppo l’iter per avere conferma di quanto accaduto – che ha visto in campo anche il parroco di Urgnano, don Stefano Bonazzi, che conosce bene le due famiglie – è stato piuttosto lungo e complesso e soltanto nel pomeriggio di martedì, dunque 48 ore dopo l’incidente, le famiglie hanno ottenuto da oltreoceano le conferme di quanto avvenuto.

Negli Usa per lavoro