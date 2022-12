«Non volevo ucciderlo. Mi ha picchiata, ma salvatelo: lo amo»

«Non l’ho fatto apposta... sono stata picchiata... aiutatemi, salvatelo», urlava ai soccorritori del 118 che avevano appena varcato la soglia, Sandra Fratus, 51 anni, mentre stava cercando di praticare un massaggio cardiaco al compagno. In quegli attimi Ernest Emperor Mohamed, nigeriano di 30 anni, stava morendo per la coltellata che la donna gli aveva sferrato al petto durante una lite scoppiata intorno alle 23 di venerdì scorso, nell’appartamento di via Umberto I a Morengo dove i due convivevano da aprile. «Non volevo, mi ha picchiata, io lo amo», si disperava la 51enne. Sul pavimento, insieme all’arma usata per uccidere, stoviglie rotte più altri resti di una colluttazione e di una vita difficile. Liti frequenti, droga, botte subite, lei che - come ha raccontato agli inquirenti il figlio avuto da un’altra relazione - più volte s’era rivolta al pronto soccorso senza mai rivelare ai medici i motivi delle lesioni che venivano refertate. Una vicenda che s’ consumata in «nel quadro di uno stato di sostanziale emarginazione sociale», annota il gip Lucia Graziosi nell’ordinanza di convalida.