Palazzina bruciata a Dalmine, nuovo sopralluogo: lavori per settimane
IL ROGO. A Brembo ancora inagibili 4 appartamenti: dovranno essere ripristinati gli infissi e riattivate le utenze del gas.
Nuovi sopralluoghi dei tecnici del comune, lunedì mattina a Brembo di Dalmine, nella palazzina teatro del vasto incendio scoppiato nel primo pomeriggio e che ha reso inagibili quattro appartamenti. Le persone che non hanno potuto trascorrere la notte nella loro casa sono in tutto otto e sono state ospitate dai parenti. Nessuna è dovuta ricorrere al supporto del Comune, che si era comunque detto disponibile a far fronte a eventuali richieste di alloggi temporanei.
Nessuna è dovuta ricorrere al supporto del Comune, che si era comunque detto disponibile a far fronte a eventuali richieste di alloggi temporanei
La speranza di chi vive nella palazzina all’angolo tra via Segantini e viale Brembo è di poter rientrare nella propria casa il prima possibile. Anche se saranno inevitabili alcuni lavori di ripristino: all’interno in particolare di due dei quattro appartamenti i danni causati dalle fiamme e dal denso fumo nero sono stati ingenti. Gli infissi sono andati distrutti, così come parte dei mobili, mentre le pignatte dei soffitti si sono sfondellate: i lavori dureranno anche diverse settimane a seconda dei vari danni da ripristinare.
I lavori dureranno anche diverse settimane a seconda dei vari danni da ripristinare
Si indaga sulla causa
Resta intanto da capire quale sia stato l’innesco – senza dubbio accidentale – che ha provocato l’incendio, partito dalla terrazza di copertura delle tre attività commerciali a pianterreno – una banca, una scuola di inglese e un negozio di informatica, che non hanno registrato danni – e che ha distrutto la copertura di isolante e bitume. Il rogo è stato anche alimentato dal gas sprigionatosi dai tubi esterni che si sono aperti proprio per lo stesso fuoco, causando degli scoppi: le utenze, in particolare il gas, sono state staccate in via precauzionale.
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