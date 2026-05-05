Palazzina bruciata a Dalmine, nuovo sopralluogo: lavori per settimane

Nuovi sopralluoghi dei tecnici del comune, lunedì mattina a Brembo di Dalmine, nella palazzina teatro del vasto incendio scoppiato nel primo pomeriggio e che ha reso inagibili quattro appartamenti. Le persone che non hanno potuto trascorrere la notte nella loro casa sono in tutto otto e sono state ospitate dai parenti. Nessuna è dovuta ricorrere al supporto del Comune, che si era comunque detto disponibile a far fronte a eventuali richieste di alloggi temporanei.

Dopo l’incendio a Dalmine

Nessuna è dovuta ricorrere al supporto del Comune, che si era comunque detto disponibile a far fronte a eventuali richieste di alloggi temporanei La speranza di chi vive nella palazzina all’angolo tra via Segantini e viale Brembo è di poter rientrare nella propria casa il prima possibile. Anche se saranno inevitabili alcuni lavori di ripristino: all’interno in particolare di due dei quattro appartamenti i danni causati dalle fiamme e dal denso fumo nero sono stati ingenti. Gli infissi sono andati distrutti, così come parte dei mobili, mentre le pignatte dei soffitti si sono sfondellate: i lavori dureranno anche diverse settimane a seconda dei vari danni da ripristinare.

I lavori dureranno anche diverse settimane a seconda dei vari danni da ripristinare

Si indaga sulla causa