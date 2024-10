Pontirolo, con l’auto in un canale. Salvato dai carabinieri

È stato estratto dalla sua auto dai carabinieri della stazione di Capriate San Gervasio l’uomo di 55 anni coinvolto mercoledì 16 ottobre, a Pontirolo Nuovo, in un incidente automobilistico in via Ca’ Arcene (provinciale 142).

Le sue condizioni non sono gravi ma ha riportato serie ferite al volto: uscendo di strada, infatti, è finito in un canale irriguo sbattendo la testa contro il finestrino della portiera sul lato guida. Tutto è successo intorno alle 11. Pochi istanti dopo l’incidente è passata in quel punto una pattuglia dei carabinieri di Capriate: i militari sono intervenuti per liberare il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. Poco dopo sono intervenuti sul posto i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale, in codice giallo.