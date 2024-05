Poste, a Caravaggio Rosa Deponti nominata “Maestra del Lavoro”

In Lombardia otto dipendenti di Poste Italiane sono stati insigniti dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il quindicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 71 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali.

Il prestigioso titolo di “Maestro del Lavoro” è stato conferito il 1° maggio, formalmente in Prefettura a Milano, a Rosa Deponti, operatrice di Sportello presso l’Ufficio Postale di Caravaggio, per meriti «di dedizione, disponibilità e supporto verso i colleghi». «Rosa è infatti un esempio per la sua integrità e dedizione, per l’impegno profuso ogni giorno nella cura dei clienti e per la costante disponibilità verso l’azienda e verso i colleghi» spiegano da Poste.

«Questo riconoscimento è stato davvero una sorpresa ed ovviamente motivo di grande orgoglio personale ma anche familiare. A casa sono circondata da uomini, mio marito e i miei 3 figli, che da poco sono entrati nel mondo del lavoro e sono stati tutti molto orgogliosi di questo premio - ha detto Rosa Deponti –. Mi sono sempre dedicata al mio lavoro con passione e dedizione sono stata assunta in Poste Italiane nel 1986 come portalettere sulle zone di Bergamo prima e Treviglio poi; sono passata in Ufficio Postale 13 anni fa, lavorando prima ad Antegnate e poi a Caravaggio. Ho affrontato con passione un lavoro diverso, dove mi sono messa in gioco subito, ho imparato tanto e oggi, quando è necessario, faccio le veci del direttore e mi metto a disposizione dell’azienda, anche per spostarmi in Uffici Postali limitrofi più piccoli, dove, conoscendo bene tutti gli aspetti del lavoro, posso gestire ogni attività in autonomia».

Cosa sono le “Stelle al Merito del Lavoro”