Rapina a villa Marini di Treviglio, il bottino ammonta a trecentomila euro

Trecentomila euro: a tanto ammonta il bottino – composto soprattutto da argenteria, gioielli e orologi – della rapina – dai contorni molto violenti – messa a segno la sera di giovedì 27 novembre da una banda di cinque malviventi che si sono introdotti nella villa della famiglia Marini a Treviglio. Nelle ultime ore il capofamiglia Angelo, titolare della Sai Autolinee, ha formalizzato la denuncia ai carabinieri, elencando quanto portato via. «Un bottino sui trecentomila euro, alla fine – spiega –: hanno portato via tutto e fatto anche tanti danni».

In casa c’erano la moglie e i figli Achille e Francesco, anche loro due, trentenni, ai vertici dell’azienda di famiglia (che proprio quest’anno festeggia il secolo di attività). Ora i familiari stanno un po’ meglio, anche se lo choc è stato tanto Al momento del raid l’imprenditore non era in casa: c’erano la moglie e i figli Achille e Francesco, anche loro due, trentenni, ai vertici dell’azienda di famiglia (che proprio quest’anno festeggia il secolo di attività). Ora i familiari stanno un po’ meglio, anche se lo choc è stato tanto, visto che i due ragazzi sono stati minacciati con cacciaviti e un piede di porco, presi a pugni, legati con le fascette da elettricisti ai polsi, mentre la madre è stata strattonata per i capelli.

«I ladri hanno aspettato che rientrasse Achille, probabilmente dopo averlo curato nelle sere precedenti per capire l’orario in cui rincasava – ricostruisce Angelo Marini – e poi hanno scavalcato la recinzione probabilmente accanto al cancello, vicino alla piccola casetta che si affaccia sulla strada. Poi sono stati ben attenti a restare nascosti dietro le piante e a evitare le telecamere: tanto che ora le ho fatte sfoltire per bene. Così come ho preso due grossi cani da guardia, come avevamo anche anni fa». L’irruzione alle 19,45: la banda – cinque persone, forse dell’Est Europa e di cui uno rimasto in auto – ha seminato paura nella villa per un’ora e mezza, spaziando dalla mansarda alla taverna e saccheggiando ogni stanza.

«Non so se li prenderanno mai: mi auguro di sì, anche se l’importante è che nessuno si sia fatto male»

«Erano organizzatissimi»