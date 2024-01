Rifiuti abbandonati a Romano: il pugno di ferro porta 76 multe

Nel 2023 per 220 volte sono state posizionate le fototrappole, mentre 112 sono stati i servizi di ispezione e controllo della polizia locale. I Rangers d’Italia hanno operato in 141 occasioni.

Nel 2023 per 220 volte sono state posizionate le fototrappole, mentre 112 sono stati i servizi di ispezione e controllo della polizia locale. I Rangers d’Italia hanno operato in 141 occasioni. Sono state 54 le verifiche in case e complessi residenziali, mentre 18 sono state le verifiche negli insediamenti produttivi. I mesi in cui si sono riscontrate più violazioni sono stati aprile, maggio e ottobre, quelli con meno violazioni sono stati gennaio e settembre. Le fototrappole sono entrate in azione maggiormente a maggio giugno luglio e settembre quando chi vuole abbandonare i rifiuti punta sulle ore tardo-serali per non essere visto.