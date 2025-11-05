Romano di Lombardia, lutto in Comune per la scomparsa dell’assessore Cristina Bergamo

È deceduta all’età di 64 anni Cristina Bergamo, l’assessora alle Politiche sociali, all’educazione, alla famiglia e alle Pari opportunità del Comune di Romano di Lombardia. Una carica che Bergamo - militante di Forza Italia in passato, poi esponente di Fratelli d’Italia - aveva ricoperto anche dal 2009 al 2014 e poi dal 2024 fino a oggi. Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Il funerale si terrà sabato 8 novembre alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Giacomo Maggiore.

L’amministrazione comunale ha annunciato la scomparsa «con profondo dolore» per una persona che «ha servito con dedizione e profondo spirito di servizio la nostra comunità» dimostrando «in ogni ruolo impegno, sensibilità e amore autentico per le persone e per la nostra città, mettendo al centro della sua azione i valori della solidarietà, del rispetto e della vicinanza alle persone più fragili».