Cronaca / Pianura
Mercoledì 05 Novembre 2025

Romano di Lombardia, lutto in Comune per la scomparsa dell’assessore Cristina Bergamo

IL LUTTO. Già consigliera comunale, si è spenta a 64 anni al termine di una grave malattia: il sindaco Gafforelli ha proclamato il lutto cittadino. Il cordoglio di Forza Italia.

Cristina Bergamo, l’assessora alle Politiche sociali, all’educazione, alla famiglia e alle Pari opportunità del Comune di Romano di Lombardia in una foto d’archivio
Cristina Bergamo, l’assessora alle Politiche sociali, all’educazione, alla famiglia e alle Pari opportunità del Comune di Romano di Lombardia in una foto d’archivio

È deceduta all’età di 64 anni Cristina Bergamo, l’assessora alle Politiche sociali, all’educazione, alla famiglia e alle Pari opportunità del Comune di Romano di Lombardia. Una carica che Bergamo - militante di Forza Italia in passato, poi esponente di Fratelli d’Italia - aveva ricoperto anche dal 2009 al 2014 e poi dal 2024 fino a oggi. Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Il funerale si terrà sabato 8 novembre alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Giacomo Maggiore.

L’amministrazione comunale ha annunciato la scomparsa «con profondo dolore» per una persona che «ha servito con dedizione e profondo spirito di servizio la nostra comunità» dimostrando «in ogni ruolo impegno, sensibilità e amore autentico per le persone e per la nostra città, mettendo al centro della sua azione i valori della solidarietà, del rispetto e della vicinanza alle persone più fragili».

«Esprimiamo profondo cordoglio - affermano in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia e Umberto Valois, segretario provinciale di Forza Italia a Bergamo -. Alla famiglia, al marito Giuliano Suardi, e a tutti i loro cari va la nostra più sincera vicinanza in questo momento di dolore. Cristina Bergamo, esponente di Fratelli d’Italia, è stata per molti anni un’amica e una militante di Forza Italia, con la quale abbiamo condiviso un lungo percorso di impegno politico e civile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Politica
politica interna
Sociale
famiglia
Questioni sociali (generico)
Enti locali
Cristina Bergamo
Gianfranco Gafforelli
Alessandro Sorte
Umberto Valois
Comune di Romano di Lombardia
Forza Italia
Fratelli d’Italia