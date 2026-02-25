Romano, tenta il furto con la tecnica dell’abbraccio ai danni di un’anziana

Tentato furto con la tecnica dell’«abbraccio» ai danni di un’anziana, decisivo l’intervento della Polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale. I fatti risalgono alla mattinata del 18 febbraio, a Romano di Lombardia . Durante un normale pattugliamento gli agenti hanno notato un’auto che, alla vista della volante, ha effettuato una manovra improvvisa nel tentativo di allontanarsi. Un comportamento sospetto che ha fatto scattare il controllo.

Le forze dell’ordine raccomandano agli anziani di diffidare degli sconosciuti troppo espansivi, evitare contatti fisici non richiesti e chiamare subito il 112 in caso di sospetti: la tempestività può fare la differenza

Gli accertamenti, incrociati con i sistemi di lettura targhe e le telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di collegare il veicolo a un episodio avvenuto poco prima in centro. Una donna anziana, che camminava con il deambulatore, era stata avvicinata da una giovane sconosciuta: con modi affettuosi e la scusa di sincerarsi delle sue condizioni di salute, l’aveva toccata più volte al collo cercando di sottrarle eventuali monili. Il furto non è riuscito, ma la dinamica è risultata riconducibile alla tecnica dell’abbraccio.