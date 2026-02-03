Rubati i pluviali in rame della scuola materna di Misano

Furto di pluviali in rame alla scuola dell’infanzia di Misano di Gera d’Adda. Lunedì 2 febbraio in mattinata, alla riapertura dell’edificio di via Papa Giovanni XXIII dopo il weekend, il personale si è trovato l’amara sorpresa: i pluviali mancavano su ciascun lato, smontati e portati via tutti nel corso della notte prima o di quelle precedenti. Immediata la chiamata al sindaco Ivan Tassi. È la prima volta che la scuola dell’infanzia è oggetto di un furto del genere.

È successo di notte

«Pare che nessuno abbia visto o sentito nulla. Potrebbero dare una mano alle indagini le immagini delle telecamere» «Il fatto – spiega Tassi – è avvenuto nel corso del fine settimana, da stabilire in quale notte. La nostra scuola dell’infanzia è situata in una zona residenziale ma non ha edifici confinanti, anche perché è dotata di un ampio giardino, e comunque pare che nessuno abbia visto o sentito nulla. Potrebbero dare una mano alle indagini le immagini delle telecamere del sistema comunale di videosorveglianza che sono al vaglio della polizia locale».

Danni per poche migliaia di euro

I danni sono in fase di quantificazione, ma si presume possano essere poche migliaia di euro. L’ufficio tecnico comunale ha già chiesto dei preventivi per una rapida sostituzione dei pluviali rubati: «Per prima cosa – continua il primo cittadino – dobbiamo quantificare il danno economico, dopodiché sporgeremo denuncia ai carabinieri e infine acquisteremo e faremo montare nuovi pluviali che non saranno più in rame».

Lo scorso anno era toccato al cimitero