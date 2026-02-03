Rubati i pluviali in rame della scuola materna di Misano
IL FURTO. Lunedì 2 febbraio in mattinata, alla riapertura dell’edificio di via Papa Giovanni XXIII dopo il weekend, il personale si è trovato l’amara sorpresa.
Furto di pluviali in rame alla scuola dell’infanzia di Misano di Gera d’Adda. Lunedì 2 febbraio in mattinata, alla riapertura dell’edificio di via Papa Giovanni XXIII dopo il weekend, il personale si è trovato l’amara sorpresa: i pluviali mancavano su ciascun lato, smontati e portati via tutti nel corso della notte prima o di quelle precedenti. Immediata la chiamata al sindaco Ivan Tassi. È la prima volta che la scuola dell’infanzia è oggetto di un furto del genere.
È successo di notte
«Pare che nessuno abbia visto o sentito nulla. Potrebbero dare una mano alle indagini le immagini delle telecamere»
«Il fatto – spiega Tassi – è avvenuto nel corso del fine settimana, da stabilire in quale notte. La nostra scuola dell’infanzia è situata in una zona residenziale ma non ha edifici confinanti, anche perché è dotata di un ampio giardino, e comunque pare che nessuno abbia visto o sentito nulla. Potrebbero dare una mano alle indagini le immagini delle telecamere del sistema comunale di videosorveglianza che sono al vaglio della polizia locale».
Danni per poche migliaia di euro
I danni sono in fase di quantificazione, ma si presume possano essere poche migliaia di euro. L’ufficio tecnico comunale ha già chiesto dei preventivi per una rapida sostituzione dei pluviali rubati: «Per prima cosa – continua il primo cittadino – dobbiamo quantificare il danno economico, dopodiché sporgeremo denuncia ai carabinieri e infine acquisteremo e faremo montare nuovi pluviali che non saranno più in rame».
Lo scorso anno era toccato al cimitero
Insomma, non c’è pace per le strutture pubbliche del Misano. Nel 2025 era toccato al cimitero, con i furti di statue in bronzo da alcune tombe.Adesso la scuola dell’infanzia dove per fortuna i ladri non hanno fatto altri danni.
