Rubato all’Auser di Treviglio il Doblò per i disabili. «Un danno per i servizi»

Il mezzo è stato rubato nella notte tra lunedì e martedì 26 novembre a Treviglio: si tratta di un pulmino della locale associazione Auser, adibito al trasporto dei disabili e dotato di un’apposita pedana di sollevamento per le carrozzine. Un duro colpo per l’operatività della realtà associativa che utilizzava quotidianamente il mezzo, un Fiat Doblò: si tratta di uno dei sette automezzi a disposizione, in grado di garantire un servizio puntuale, efficace e apprezzato, per raggiungere centri e strutture specializzate sanitarie anche fuori provincia.

«Il mezzo è dotato di una piattaforma per caricare carrozzine e di vetrofanie che lo rendono facilmente individuabile» Da martedì 26 novembre però è sparito per opera di sconosciuti che hanno agito in piena notte. A denunciare l’episodio ai carabinieri di Treviglio il presidente Giuseppe Delevati, rammaricato per quanto accaduto: «Hanno preso di mira un veicolo di fondamentale importanza per i servizi che garantiamo e questa mancanza penalizzerà di sicuro la nostra organizzazione. Speriamo venga ritrovato anche perché non è un semplice veicolo di trasporto: è dotato di una piattaforma per caricare carrozzine e di vetrofanie che lo rendono facilmente individuabile».

La segnalazione del furto

Ad accorgersi dell’assenza del Doblò è stato un volontario alla riapertura mattutina della sede di viale Merisio, nell’area dell’ex Foro Boario, al pianterreno dello stabile che ospita anche realtà commerciali. «Il volontario, notando l’assenza del pulmino – spiega Delevati –, ha pensato che fosse in uso per un servizio, ma in ufficio ha notato che erano presenti le chiavi del veicolo e quelle di scorta, comprendendo a quel punto che il mezzo era stato rubato». I veicoli in dotazione all’Auser vengono solitamente sistemati nell’antistante parcheggio all’aperto e questo ha certamente facilitato l’opera dei ladri, che hanno agito indisturbati.