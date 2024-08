Schianto sul lago d’Idro, muore in moto come il migliore amico. Antegnate in lutto

Due amici accomunati da un tragico destino: Afro Bertoncelli, operaio di 46 anni di Antegnate , morto sabato 3 agosto in un incidente stradale ad Anfo, sul lago d’Idro, nel Bresciano, aveva sul suo profilo Whatsapp una foto di lui abbracciato a Renato Agnelli, l’amico e collega di lavoro morto il 10 luglio 2018 a Mozzanica. Entrambi in moto, la loro passione. L’incidente di ieri è successo sulle strade della Valle Sabbia, ancora lungo la 237 del Caffaro, già teatro di molti scontri mortali. Afro Bertoncelli ha perso la vita nello scontro fra due motociclette ai piedi della Rocca d’Anfo.

Aveva la telecamera

Sul posto sono intervenuti anche i volontari dell’ambulanza di Ponte Caffaro, l’equipaggio dell’auto infermierizzata della Valle Sabbia e l’eliambulanza da Verona, oltre ai vigili del fuoco del vicino Trentino. La 235 del Caffaro è rimasta chiusa per ore e solo intorno alle 15 è stato possibile istituire un senso unico alternato per smaltire le code chilometriche che si erano nel frattempo formate.

Famiglia conosciuta

La famiglia Bertoncelli è molto conosciuta ad Antegnate. Vivono tutti in una grande casa di corte in via Manzoni, la strada che porta all’oratorio: al piano terra mamma Franca Foppa, pensionata, al piano superiore la sorella Maruska, sposata e madre di una figlia, e Afro, che era fidanzato con Linda Rubini, anche lei di Antegnate. L’operaio lavorava come capo officina nella ditta meccanica di precisione «Slimec» in paese e in precedenza aveva lavorato alla «Ctm», sempre di Antegnate.