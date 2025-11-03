Scoperto parrucchiere abusivo: attività chiusa e sanzione di 1.500 euro

A scoprire l’attività completamente abusiva sono stati gli agenti del Distretto di polizia locale bassa bergamasca orientale, intervenuti dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini. Durante il controllo, il giovane parrucchiere era intento a tagliare i capelli a un cliente appena maggiorenne, mentre altri due ragazzi, anch’essi maggiorenni, attendevano il proprio turno su un divano. Gli agenti hanno accertato che l’uomo esercitava in totale assenza di autorizzazioni igienico-sanitarie e amministrative, nonché in evasione degli obblighi fiscali.

Nel locale, ricavato da un garage, erano presenti una postazione professionale con specchio e poltrona, un divano per l’attesa dei clienti, forbici, rasoi, pettini, piastre e numerosi prodotti per capelli e barba, tutti utilizzati senza le necessarie certificazioni e in un ambiente privo dei requisiti minimi di sicurezza e igiene. L’attività è stata immediatamente chiusa e al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro per le violazioni accertate in materia di igiene e di esercizio abusivo dell’attività.

Il sindaco di Romano di Lombardia, Gianfranco Gafforelli, ha condannato l’episodio, sottolineando la doppia gravità delle attività abusive: «Rappresentano un grave danno per gli operatori regolari, che sostengono tutti i costi e gli adempimenti necessari per aprire e gestire un’attività in regola. Allo stesso tempo costituiscono un serio rischio per la salute dei clienti: i prodotti professionali, se utilizzati da persone non abilitate, possono essere pericolosi, e i locali privi di autorizzazioni non garantiscono le condizioni igienico-sanitarie minime».