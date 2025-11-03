Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Lunedì 03 Novembre 2025

Scoperto parrucchiere abusivo: attività chiusa e sanzione di 1.500 euro

I CONTROLLI. Aveva allestito a Romano un vero e proprio salone da barbiere all’interno di un garage, senza alcuna autorizzazione e senza Partita Iva.

La postazione del parrucchiere abusivo in un garage a Romano
La postazione del parrucchiere abusivo in un garage a Romano

A scoprire l’attività completamente abusiva sono stati gli agenti del Distretto di polizia locale bassa bergamasca orientale, intervenuti dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini. Durante il controllo, il giovane parrucchiere era intento a tagliare i capelli a un cliente appena maggiorenne, mentre altri due ragazzi, anch’essi maggiorenni, attendevano il proprio turno su un divano. Gli agenti hanno accertato che l’uomo esercitava in totale assenza di autorizzazioni igienico-sanitarie e amministrative, nonché in evasione degli obblighi fiscali.

Nel locale, ricavato da un garage, erano presenti una postazione professionale con specchio e poltrona, un divano per l’attesa dei clienti, forbici, rasoi, pettini, piastre e numerosi prodotti per capelli e barba, tutti utilizzati senza le necessarie certificazioni e in un ambiente privo dei requisiti minimi di sicurezza e igiene. L’attività è stata immediatamente chiusa e al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro per le violazioni accertate in materia di igiene e di esercizio abusivo dell’attività.

Il sindaco di Romano di Lombardia, Gianfranco Gafforelli, ha condannato l’episodio, sottolineando la doppia gravità delle attività abusive: «Rappresentano un grave danno per gli operatori regolari, che sostengono tutti i costi e gli adempimenti necessari per aprire e gestire un’attività in regola. Allo stesso tempo costituiscono un serio rischio per la salute dei clienti: i prodotti professionali, se utilizzati da persone non abilitate, possono essere pericolosi, e i locali privi di autorizzazioni non garantiscono le condizioni igienico-sanitarie minime».

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato l’importanza del lavoro della Polizia Locale, «che grazie alla propria specializzazione nei controlli annonari e igienico-sanitari ha sempre assicurato interventi tempestivi e mirati, rispondendo con efficacia alle segnalazioni dei cittadini e delle associazioni di categoria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Economia, affari e finanza
Affari (generico)
Politica
Enti locali
Lavoro
Impiego
Gianfranco Gafforelli