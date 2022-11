Scuole nel mirino dei ladri: sparite decine di tablet e pc

Le scuole della pianura sono nel mirino di ladri circa un centinaio di pc e tablet usati per la didattica sono spariti quest’anno. Un danno doppio perché non sempre le scuole hanno fondi per ricomprarli. I dispositivi infatti sono entrati in alcuni istituti scolastici negli ultimi due anni, grazie ai fondi statali ricevuti per effettuare la Dad (didattica a distanza). È il caso delle scuole medie di Lurano e Arcene , facenti parte dell’istituto comprensivo di Arcene, dove nelle ultime due settimane sconosciuti si sono impadroniti di 46 computer portatili: 29 alla media di Lurano e 17 a quella di Arcene.