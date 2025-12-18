Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Giovedì 18 Dicembre 2025

Sequestrati oltre 110 mila articoli natalizi pericolosi: scattano tre segnalazioni

NELLA BASSA. Sequestrate nella Bassa bergamasca oltre 110 mila decorazioni e prodotti natalizi non conformi agli standard di sicurezza durante controlli della Guardia di finanza.

Oltre 110 mila decorazioni e prodotti natalizi potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Bergamo nel corso di un’operazione mirata a tutela dei consumatori. I finanzieri del Comando provinciale hanno inoltre segnalato alla Camera di Commercio tre soggetti, rappresentanti legali di altrettante società, per violazioni al cosiddetto Codice del Consumo.

L’attività è stata condotta dalla Compagnia di Treviglio che, in vista delle imminenti festività natalizie, ha intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alla bassa pianura bergamasca. Qui sono state individuate diverse attività commerciali che esponevano per la vendita addobbi, decorazioni e articoli festivi non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

I prodotti sequestrati, secondo quanto accertato dalle Fiamme gialle, risultavano privi delle informazioni obbligatorie per il consumatore o non rispettavano i requisiti minimi di sicurezza, configurando un potenziale rischio per la salute. Un aspetto che rende l’operazione particolarmente rilevante è la destinazione di questi articoli, spesso acquistati da famiglie e utilizzati anche da bambini tra i 7 e i 14 anni.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controlli già avviato nei mesi scorsi. Solo durante il periodo di Halloween, infatti, la Guardia di finanza di Treviglio aveva sequestrato oltre 17 mila gadget non conformi, a conferma di un monitoraggio costante sul commercio di prodotti stagionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Bergamo
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Politica
politica interna
Sociale
Questioni sociali (generico)
Guardia di Finanza