Sequestrati oltre 110 mila articoli natalizi pericolosi: scattano tre segnalazioni

Oltre 110 mila decorazioni e prodotti natalizi potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Bergamo nel corso di un’operazione mirata a tutela dei consumatori. I finanzieri del Comando provinciale hanno inoltre segnalato alla Camera di Commercio tre soggetti, rappresentanti legali di altrettante società, per violazioni al cosiddetto Codice del Consumo.

L’attività è stata condotta dalla Compagnia di Treviglio che, in vista delle imminenti festività natalizie, ha intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alla bassa pianura bergamasca. Qui sono state individuate diverse attività commerciali che esponevano per la vendita addobbi, decorazioni e articoli festivi non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

I prodotti sequestrati, secondo quanto accertato dalle Fiamme gialle, risultavano privi delle informazioni obbligatorie per il consumatore o non rispettavano i requisiti minimi di sicurezza, configurando un potenziale rischio per la salute. Un aspetto che rende l’operazione particolarmente rilevante è la destinazione di questi articoli, spesso acquistati da famiglie e utilizzati anche da bambini tra i 7 e i 14 anni.