Sequestrati oltre 110 mila articoli natalizi pericolosi: scattano tre segnalazioni
NELLA BASSA. Sequestrate nella Bassa bergamasca oltre 110 mila decorazioni e prodotti natalizi non conformi agli standard di sicurezza durante controlli della Guardia di finanza.
Oltre 110 mila decorazioni e prodotti natalizi potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Bergamo nel corso di un’operazione mirata a tutela dei consumatori. I finanzieri del Comando provinciale hanno inoltre segnalato alla Camera di Commercio tre soggetti, rappresentanti legali di altrettante società, per violazioni al cosiddetto Codice del Consumo.
L’attività è stata condotta dalla Compagnia di Treviglio che, in vista delle imminenti festività natalizie, ha intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alla bassa pianura bergamasca. Qui sono state individuate diverse attività commerciali che esponevano per la vendita addobbi, decorazioni e articoli festivi non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
I prodotti sequestrati, secondo quanto accertato dalle Fiamme gialle, risultavano privi delle informazioni obbligatorie per il consumatore o non rispettavano i requisiti minimi di sicurezza, configurando un potenziale rischio per la salute. Un aspetto che rende l’operazione particolarmente rilevante è la destinazione di questi articoli, spesso acquistati da famiglie e utilizzati anche da bambini tra i 7 e i 14 anni.
L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controlli già avviato nei mesi scorsi. Solo durante il periodo di Halloween, infatti, la Guardia di finanza di Treviglio aveva sequestrato oltre 17 mila gadget non conformi, a conferma di un monitoraggio costante sul commercio di prodotti stagionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA