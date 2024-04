Sicurezza nella Bassa, baby gang al luna park: denunciati tre minori

Lente ancora puntata sulla Bassa bergamasca e sulla sicurezza, dopo i fatti di Cividate al Piano , teatro a Pasquetta di una sparatoria con doppio inseguimento (e un arresto per droga), culmine di una serie di episodi di criminalità che stanno mettendo apprensione nella zona: in particolare l’area attorno alla stazione ferroviaria al confine con Calcio, area dove si sono verificate, negli ultimi mesi, aggressioni, risse e un’altra sparatoria.

E proprio il treno era il mezzo con cui avevano raggiunto Romano di Lombardia tre minorenni che mercoledì 3 aprile la polizia locale della cittadina della Bassa ha denunciato a piede libero perché ritenuti autori di una tentata rapina ai danni di tre coetanei, avvenuta a inizio febbraio quand’era allestito il luna park per la festa di San Biagio. I tre minorenni, due stranieri e una italiana, sono stati identificati e denunciati dalla polizia locale del Distretto della Bassa orientale come gli autori di una tentata rapina con aggressione ai danni di tre loro coetanei, assaltati con calci, pugni e spintoni, nel tentativo di sottrarre a uno di loro il portafoglio.

In ospedale uno degli aggrediti

Uno dei tre aggrediti era finito poi in ospedale, medicato e dimesso con una prognosi di cinque giorni. I tre ragazzini denunciati sono un sedicenne residente a Caravaggio , un diciassettenne residente a Treviglio e una ragazza sedicenne residente in provincia di Cremona.

L’analisi dei filmati

A loro i vigili sono risaliti grazie anche grazie a una meticolosa analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza comunale. I due minorenni stranieri, nonostante la giovane età, sono già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. I tre denunciati erano arrivati, come detto, a Romano con il treno e – ha ricostruito la polizia locale – avevano incrociato per caso i loro coetanei in piazza Fiume. Con la scusa di chiedere loro pochi euro, avevano cercato di strappare il portafoglio dalle mani di uno dei tre ragazzini che, al loro rifiuto, erano stati aggrediti con pugni e calci. Durante la colluttazione, visto che si stavano avvicinando diverse persone, i tre sono scappati.