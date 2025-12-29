Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 29 Dicembre 2025

Tenta la rapina nel parcheggio, a Zingonia messo in fuga dalla vittima

IL FATTO. Un uomo ha spinto a terra una 53enne nel tentativo di strapparle la borsa. Indagini in corso.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente
Un’auto dei carabinieri in una foto di repertorio
Un’auto dei carabinieri in una foto di repertorio

Prima l’ha sorpresa alle spalle, raggiungendola a bordo del suo monopattino elettrico. Poi l’ha spinta a terra, per cercare di strapparle di mano la borsetta. Ma la vittima della rapina, rimasta solo tentata, ha reagito e si è messa a urlare, tanto da far scappare il suo aggressore.

È successo intorno alle 18,30 di domenica 28 dicembre a Zingonia, nei confini di Osio Sotto, nel parcheggio del supermercato Famila di Corso Europa. Vittima una 53enne, appena uscita con la spesa dall’esercizio commerciale. I carabinieri della Compagnia di Treviglio sono intervenuti nell’immediato: la donna è stata spinta a terra da un extracomunitario che, utilizzando il monopattino, è riuscito a coglierla di sorpresa.

La reazione della donna, però, ha impedito al suo aggressore di sottrarle la borsa e, mentre lui si dava alla fuga, alcuni presenti sono subito accorsi in soccorso della 53enne, allertando le forze dell’ordine. Sul posto anche un’ambulanza della Croce rossa, che ha portato la donna al Policlinico San Marco per i controlli del caso. I carabinieri, invece, hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile della tentata rapina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Osio Sotto
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Sociale
Questioni sociali (generico)
Famila
croce rossa
Compagnia di Treviglio