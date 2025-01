Tragedia di Pioltello, chiuso il processo: la sentenza è attesa per il 25 febbraio

Le richieste dei pm

A luglio i pm avevano concluso sollecitando tre assoluzioni e 5 condanne. Nel dettaglio, due richieste di condanna a 8 anni e 4 mesi hanno riguardato l’allora amministratore delegato, nonché direttore generale di Rfi. Maurizio Gentile e l’allora direttore della direzione produzione, sempre di Rfi ,Umberto Lebruto; una condanna a 7 anni e 10 mesi per Vincenzo Macello, all’epoca del disastro direttore della Direzione territoriale produzione di Milano di Rfi; e due condanne a 6 anni e 10 mesi per l’allora responsabile delle linee sud della Direzione territoriale produzione di Milano di Rfi Andrea Guerini e per l’allora responsabile dell’unità Rfi di Brescia Lav 1 Marco Albanesi. Da quest’ultimo dipendeva il responsabile del nucleo manutentivo lavori di Treviglio di Rfi Ernesto Salvatore che, nell’ambito di un procedimento stralcio, ha patteggiato 4 anni . E quella di Salvatore è per ora l’unica condanna passata in giudicato per quello che è stato definito il più grave disastro ferroviario mai avvenuto in Lombardia.