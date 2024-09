Disastro di Pioltello, «da manutentori attività elusiva». Chiesta l’assoluzione per Rfi

«Rfi - ha detto il legale nell’arringa - non avrebbe avuto alcun «vantaggio economico» né «interesse» nell’evitare di compiere le necessarie attività di manutenzione»

Il legale ha inoltre parlato di «una situazione di ribaltamento dei piani di responsabilità». I manutentori «conoscevano bene ciò che andava fatto, ma per varie ragioni si sono spostati dalle procedure di sicurezza di Rfi». Come ha spiegato Amodio anche ai giornalisti in una pausa dell’udienza, secondo la sua tesi loro «non hanno visto quello che dovevano vedere e non hanno comunicato il risultato delle loro visite. I capi - ha detto - sono stati all’oscuro e non si è potuto realizzare quello che era stato già programmato, cioè la sostituzione del giunto che avrebbe salvato le tre sventurate passeggere della carrozza 3». La società, inoltre, ha detto il legale nell’arringa, non avrebbe avuto alcun «vantaggio economico» né «interesse» nell’evitare di compiere le necessarie attività di manutenzione.