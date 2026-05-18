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Cronaca / Pianura Lunedì 18 Maggio 2026

Treviglio, ferito al volto con un coltello dopo una lite tra vicini: arrestato 54enne

LE INDAGINI. L’episodio nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio. La vittima, un 52enne, si è presentata sanguinante alla caserma dei carabinieri. L’aggressione sarebbe nata da dissidi di vicinato.

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Redazione Web
Redazione Web
Treviglio, ferito al volto con un coltello dopo una lite tra vicini: arrestato 54enne
Un’auto dei carabinieri in una foto di repertorio

Treviglio

Si è presentato all’ingresso della caserma dei carabinieri di Treviglio in evidente stato di agitazione e sanguinante. È accaduto intorno alle 23.30 di sabato 16 maggio. La vittima, un cittadino egiziano di 52 anni residente nella cittadina, è stata immediatamente soccorsa dai militari presenti in sede, che hanno richiesto l’intervento del personale sanitario.

Ferite alla testa e al volto

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. I sanitari hanno riscontrato una profonda ferita da arma da taglio al capo e al volto, estesa dalla regione parietale sinistra fino all’area mandibolare, con interessamento di strutture vascolari e una importante emorragia. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 52enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviglio, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Nel frattempo i carabinieri della Stazione di Treviglio hanno avviato gli accertamenti, raggiungendo l’abitazione indicata dalla vittima. Qui hanno rintracciato il presunto aggressore, un cittadino marocchino di 54 anni, residente a Treviglio e vicino di casa del ferito, successivamente accompagnato in caserma per gli approfondimenti.

Lite tra vicini di casa

L’arma utilizzata per colpire l’uomo sarebbe un coltello. I rilievi eseguiti sul luogo dei fatti hanno permesso di individuare evidenti tracce ematiche nei pressi dell’ingresso dell’abitazione della persona offesa. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe maturato per futili motivi nell’ambito di dissidi di vicinato.

L’episodio sarebbe maturato per futili motivi nell’ambito di dissidi di vicinato

Accusato di tentato omicidio

Informato il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Bergamo, i militari hanno proceduto all’arresto del 54enne in stato di quasi flagranza con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Treviglio e, nella mattinata di domenica 17 maggio, trasferito nel carcere di Bergamo, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

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