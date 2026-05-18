Treviglio, ferito al volto con un coltello dopo una lite tra vicini: arrestato 54enne

Si è presentato all’ingresso della caserma dei carabinieri di Treviglio in evidente stato di agitazione e sanguinante. È accaduto intorno alle 23.30 di sabato 16 maggio. La vittima, un cittadino egiziano di 52 anni residente nella cittadina, è stata immediatamente soccorsa dai militari presenti in sede, che hanno richiesto l’intervento del personale sanitario.

Ferite alla testa e al volto

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. I sanitari hanno riscontrato una profonda ferita da arma da taglio al capo e al volto, estesa dalla regione parietale sinistra fino all’area mandibolare, con interessamento di strutture vascolari e una importante emorragia. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 52enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviglio, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Nel frattempo i carabinieri della Stazione di Treviglio hanno avviato gli accertamenti, raggiungendo l’abitazione indicata dalla vittima. Qui hanno rintracciato il presunto aggressore, un cittadino marocchino di 54 anni, residente a Treviglio e vicino di casa del ferito, successivamente accompagnato in caserma per gli approfondimenti.

Lite tra vicini di casa

L’arma utilizzata per colpire l’uomo sarebbe un coltello. I rilievi eseguiti sul luogo dei fatti hanno permesso di individuare evidenti tracce ematiche nei pressi dell’ingresso dell’abitazione della persona offesa. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe maturato per futili motivi nell’ambito di dissidi di vicinato.

L’episodio sarebbe maturato per futili motivi nell’ambito di dissidi di vicinato

Accusato di tentato omicidio