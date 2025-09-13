Treviglio, schianto in moto contro un’auto. Grave motociclista 57enne di Fara

È in condizioni molto serie il motociclista che nella serata del 12 settembre in via Fara a Treviglio si è scontrato contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Nell’impatto il centauro, un dentista di 57 anni di Fara Gera d’Adda, ha riportato gravi ferite, soprattutto agli arti inferiori. Trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si trova in prognosi riservata. Illeso, invece, il conducente dell’auto, 33 anni, anche lui di Fara.

Un impatto violento

È successo intorno alle 19,30 lungo la strada bassa che collega Treviglio a Fara, un tratto che passa in mezzo ai campi ed è privo di illuminazione. Secondo le prime ricostruzioni il motociclista, a bordo della sua due ruote «custom», stava procedendo in direzione di Fara. L’automobilista, al volante di una Fiat 500, stata invece viaggiando in senso opposto. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Treviglio, i due mezzi si sono scontrati latero-frontalmente. L’impatto è stato molto violento: l’auto è finita fuori strada, terminando la sua corsa sulle chiuse in cemento del parallelo canale irriguo. Anche la motocicletta è uscita di strada, finendo in un campo di grano, ma dal lato opposto. Il centauro è stato sbalzato a circa cinque metri di distanza, cadendo fra le piante di mais.

La moto finita tra i campi

Intervenuto l’elisoccorso

Sul luogo dell’incidente sono poi sopraggiunti altri automobilisti che, capito cosa era appena accaduto, hanno subito allertato il 112, numero unico delle emergenze. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con ambulanza e auto medica, e da Brescia è decollato l’elisoccorso. Per mettere in sicurezza i mezzi e prestare assistenza nel campo dove è finito il motociclista, anche i Vigili del fuoco di Treviglio e Dalmine.

Indagini in corso