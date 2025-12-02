Burger button
Cronaca / Pianura
Martedì 02 Dicembre 2025

Ubriachi al volante, i controlli nella Bassa Bergamasca

IL REPORT. I controlli sulla velocità e sul rispetto delle norme di comportamento hanno portato all’accertamento di 388 violazioni, tra cui 59 hanno comportato la sospensione della patente.

Redazione Web
Redazione Web
Bergamo

La Polizia Locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale — che riunisce i Comuni di Romano di Lombardia, Bariano, Covo e Cortenuova — ha diffuso il bilancio delle attività svolte nel mese di novembre. Un periodo caratterizzato da un’intensa azione di controllo, prevenzione e contrasto ai comportamenti pericolosi, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e urbana.

Un mese di interventi mirati e presidio costante

Nel corso di novembre gli agenti hanno effettuato 74 interventi, di cui 14 in orario notturno, garantendo una presenza continua anche durante le fasce orarie più sensibili.

Controlli a Romano
Controlli a Romano

Significativo l’impegno delle pattuglie, con 82 pattuglie di Pronto Intervento, impegnate nella sicurezza stradale e nella gestione delle emergenze sul territorio; 42 pattuglie del Nucleo Ambientale e Informativo, dedicate al monitoraggio delle criticità ambientali e al controllo del rispetto delle normative di settore.
Nel complesso, sono state identificate 524 persone e controllati 367 veicoli, segno di un’attività capillare nei punti più critici dal punto di vista del traffico e della sicurezza.

Guida in stato d’ebbrezza e infrazioni: numeri che preoccupano

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione della guida sotto l’effetto dell’alcol, una delle principali cause di incidenti. Durante i servizi mirati 147 conducenti sono stati sottoposti all’etilometro, 5 sono risultati positivi e sanzionati secondo la normativa vigente.

I controlli sulla velocità e sul rispetto delle norme di comportamento hanno portato all’accertamento di 388 violazioni, tra cui 59 hanno comportato la sospensione della patente. Un dato che testimonia quanto il mancato rispetto delle regole stradali rappresenti ancora un fenomeno diffuso e potenzialmente pericoloso.

Contrasto ai reati contro il patrimonio e la persona

L’attività non si è limitata alla sicurezza stradale: nel corso dei pattugliamenti e dei controlli sul territorio, gli agenti hanno denunciato in stato di libertà 8 persone per reati contro il patrimonio e la persona, confermando un’attenzione costante anche alla tutela dell’ordine pubblico.

