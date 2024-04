Usa, lo spettacolo dell’eclissi ripreso dai fotografi bergamaschi - Foto e video

Spettacolo di rara bellezza per il gruppo di bergamaschi partito per gli Stati Uniti per osservare e raccontare l’eclissi di sole di lunedì 8 aprile. Il fotografo Antonio Finazzi con i figli Giorgio ed Erica, Simone Rossi, tutti di Chiuduno, Diego Bonata di Brignano Gera d’Adda e il ferrarese Luca Busi hanno assistito al fenomeno celeste, che ha oscurato completamente il cielo intorno alle 21, ore italiane, dall’Arkansas. Con tre macchine fotografiche e due webcam hanno immortalato tutta la sequenza dell’eclissi.

Il gruppo di fotografi bergamaschi era partito nei giorni scorsi per il Texas, poi, viste le condizioni meteo avverse, ha deciso di spostarsi in Arkansas per non perdersi lo spettacolo. Solo negli Stati Uniti si calcola un pubblico di oltre 200 milioni di spettatori, come se ci fossero stati 50 SuperBowl in contemporanea dal Texas al Maine. Senza contare i miliardi di persone in tutto il mondo che hanno assistito all’eclissi più social di sempre in tv o sul web.

La sequenza completa, durata 2 ore e 38 minuti

(Foto di Antonio Finazzi) Il gruppo in America

