Cronaca / Pianura
Domenica 28 Dicembre 2025

Verdello, nella notte spaccata a un negozio di telefonia

IL COLPO. Spaccata nella notte fra sabato e domenica dicembre , a Verdello, ai danni del negozio Starphone, specializzato nella riparazione di smartphone e tablet.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un frame delle riprese delle telecamere
Un frame delle riprese delle telecamere

Verdello

Due malviventi, usando un tombino in ghisa, hanno sfondato la porta a vetri dell’attività commerciale, che si affaccia sulla centrale via Papa Giovanni XXII ( ex statale 42), per poi impossessarsi di vari apparecchi di telefonia (molti dei quali ricondizionati) per un valore di circa 2mila euro.

Per sfondare la vetrina in vetro in cui si trovavano gli apparecchi , hanno iniziato a prenderla a pugni senza guanti rimanendo così feriti: sul luogo della spaccata, infatti, sono state trovate tracce di sangue

Tutto è accaduto intorno all’1 di notte circa ed è stato ripreso oltre che dalle telecamere esterne del sistema videosorveglianza comunale, anche da quelle interne del negozio. Il raid è durato appena 1 minuto e mezzo. Il tombino in ghisa usato per mettere a segno la spaccata è stato rubato nelle vicinanze, da una traversa di via Cavour. In pochi istanti i malviventi sono riusciti a creare un buco nella porta a vetri del negozio attraverso cui sono entrati al suo interno. A questo punto, per sfondare la vetrina in vetro in cui si trovavano gli apparecchi , hanno iniziato a prenderla a pugni senza guanti rimanendo così feriti: sul luogo della spaccata, infatti, sono state trovate tracce di sangue.

Arraffati smartphone e tablet, oltre che il cassetto porta soldi del registratore di cassa (in cui si trovavano solo 50 euro di fondo cassa), i due malviventi sono usciti passando ancora dal buco creato nella porta a vetri. Nel farlo hanno perso parte della refurtiva appena arraffata.

Il negozio oggetto della spaccata è dotato di un allarme collegato a un istituto di vigilanza che ha subito allarmato il proprietario . Quest’ultimo è arrivato sul posto dopo pochi minuti ma non ha potuto fare altro che prendere atto di quanto accaduto.

Verdello
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Servizi finanziari
Sociale
Questioni sociali (generico)
Patrik Pozzi