Verdello, nella notte spaccata a un negozio di telefonia

Tutto è accaduto intorno all’1 di notte circa ed è stato ripreso oltre che dalle telecamere esterne del sistema videosorveglianza comunale, anche da quelle interne del negozio. Il raid è durato appena 1 minuto e mezzo. Il tombino in ghisa usato per mettere a segno la spaccata è stato rubato nelle vicinanze, da una traversa di via Cavour. In pochi istanti i malviventi sono riusciti a creare un buco nella porta a vetri del negozio attraverso cui sono entrati al suo interno. A questo punto, per sfondare la vetrina in vetro in cui si trovavano gli apparecchi , hanno iniziato a prenderla a pugni senza guanti rimanendo così feriti: sul luogo della spaccata, infatti, sono state trovate tracce di sangue.