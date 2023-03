Yana, il legale della famiglia: «Stratan non dice la verità, quella sera voleva uccidere»

La confessione del moldavo Dumitru Stratan fatta nei giorni scorsi in carcere , con la quale ha ammesso di avere ucciso involontariamente a Castiglione delle Stiviere il 20 gennaio Yana Malaiko, la sua ex compagna ucraina di 23 anni, non corrisponderebbe alla verità dei fatti secondo l’avvocato di Bergamo Angelo Lino Murtas, legale di parte della famiglia Malaiko. Murtas infatti rifiuta categoricamente di credere che la vicenda sia andata come raccontato mercoledì dal 33enne al procuratore capo Manuela Fasolaro e ai carabinieri del Nucleo investigativo di Mantova. La giovane, che aveva abitato 5 anni a Romano dai nonni paterni, era stata aggredita nella propria casa mantovana, poi il suo corpo sistemato in un trolley, occultato e rinvenuto il 1° febbraio in un zona boschiva al confine tra Castiglione delle Stiviere e Lonato.