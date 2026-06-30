Volley Bergamo riparte da ChorusLife: accordo triennale e nuova denominazione

Un nuovo capitolo per la pallavolo femminile bergamasca. Volley Bergamo 1991 e ChorusLife hanno annunciato un accordo triennale che, a partire dalla stagione sportiva 2026/2027, porterà la prima squadra ad assumere la denominazione di ChorusLife Volley Bergamo.

Volley Bergamo 1991 diventa ChorusLife Volley Bergamo

L’intesa segna l’avvio di una nuova fase per una realtà che raccoglie l’eredità di una delle pagine più prestigiose dello sport bergamasco e internazionale. La storia è quella della grande Foppapedretti, protagonista assoluta in Italia e in Europa con otto Scudetti, sette Champions League, sei Coppe Italia, sei Supercoppe Italiane e una Cev Cup. Un patrimonio sportivo, tecnico e identitario che dal 2021 Volley Bergamo 1991 ha continuato a custodire, garantendo continuità a una tradizione profondamente legata alla comunità bergamasca.

L’eredità della Foppapedretti e il futuro del volley femminile a Bergamo

Con ChorusLife, il progetto guarda ora al futuro con rinnovata ambizione. L’obiettivo è riportare Bergamo tra le grandi protagoniste della pallavolo femminile italiana ed europea, investendo sul talento, sulla crescita tecnica e sull’attrattività del club per atlete, allenatori, partner e competenze di livello nazionale e internazionale.

ChorusLife e Volley Bergamo, un progetto per tornare ai vertici

Un ruolo centrale sarà affidato anche al settore giovanile. Nel nuovo percorso si inserisce infatti l’integrazione della Chorus Volley Bergamo Academy, destinata a entrare nel progetto per dare vita a una filiera tecnica unitaria. L’obiettivo è accompagnare le giovani atlete lungo un cammino continuo, dalle prime esperienze sportive fino alla Serie A, valorizzando i talenti del territorio e creando le condizioni perché sempre più ragazze possano diventare protagoniste della prima squadra.

Settore giovanile al centro: una filiera tecnica fino alla Serie A



«Crediamo che lo sport sia uno straordinario strumento di crescita, inclusione e coesione sociale», spiega Fabio Bosatelli, Presidente di Polifin e Gewiss. «Per questo abbiamo scelto di dare continuità alla partnership con Volley Bergamo 1991 avviata da Gewiss lo scorso anno, sostenendo anche per il prossimo triennio una realtà che, attraverso lo sport, contribuisce ogni giorno a creare valore per la comunità. È una scelta che nasce dalla volontà di investire ancora una volta sul territorio, sulle persone e sulle nuove generazioni, nella convinzione che un’impresa possa contribuire concretamente alla crescita della comunità di cui fa parte».

Sport, territorio e nuove generazioni al centro dell’accordo

«Con ChorusLife abbiamo dato forma a una visione che mette al centro la qualità della vita, le relazioni e la partecipazione. Sostenere il Volley Bergamo, con cui abbiamo già condiviso in questi anni un percorso attraverso l’Academy e ospitato alcune partite della prima squadra presso la ChorusLife Arena, rappresenta un ulteriore tassello di questo percorso e del legame che continua a unirci alla città», continua Paolo Cervini, presidente di ChorusLife e Ceo di Polifin, Gewiss e Costim Re. «Il nuovo progetto rappresenta l’incontro naturale tra due realtà accomunate dalla stessa vocazione: creare luoghi nei quali le persone possano incontrarsi e condividere momenti, emozioni ed esperienze. Da una parte uno smart district aperto alla città, dall’altra una squadra capace di coinvolgere generazioni diverse di tifosi, famiglie e giovani atlete. Entrambi contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza alla città».

ChorusLife Arena e volley: un legame sempre più forte con Bergamo

«Quando nel 2021 abbiamo deciso di raccogliere il testimone della grande tradizione della pallavolo femminile bergamasca, lo abbiamo fatto con il senso di responsabilità di chi sapeva di custodire un patrimonio che appartiene all’intera città», dichiara Stefano Rovetta, socio fondatore di Volley Bergamo 1991 e membro del Consiglio di Amministrazione. «Oggi quel patrimonio trova una nuova prospettiva di crescita: un progetto più forte, più strutturato e più attrattivo, costruito nel rispetto della nostra identità e con l’ambizione di consolidare Bergamo tra i principali riferimenti della pallavolo italiana».

Volley Bergamo punta su identità, crescita e attrattività