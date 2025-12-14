Colpito da quattro proiettili a Solto Collina, il 21enne sarà presto interrogato

È stato ferito da quattro colpi di pistola e resta in prognosi riservata ai Civili di Brescia, dove è stato operato venerdì 12 dicembre: il 21enne marocchino coinvolto giovedì sera (11 dicembre) nella sparatoria di Solto Collina è l’uomo chiave per capire cosa sia realmente successo nei boschi che affiancano la strada provinciale diretta a Fonteno. Gli inquirenti lo sentiranno non appena le sue condizioni lo permetteranno.

La ricostruzione dell’accaduto

Attorno alle 21,30 di giovedì 11 dicembre il 112 (numero unico delle emergenze) aveva ricevuto una richiesta di intervento per due feriti da arma da fuoco, entrambi marocchini senza fissa dimora e irregolari: uno di 29 anni, ferito ad un gluteo, e uno di 21 anni, colpito quattro volte: due alla schiena, una al torace e una su un fianco. Era stato lui a uscire dai boschi e a sdraiarsi in mezzo alla provinciale per chiedere aiuto agli automobilisti in transito; un testimone che si era fermato per soccorrerlo ha riferito che, apparentemente, non mostrava particolare paura che qualcuno lo potesse raggiungere per colpirlo di nuovo. Era quindi stato portato in ospedale a Brescia dove i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

I sopralluoghi e il contesto dello spaccio