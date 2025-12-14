Burger button
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Domenica 14 Dicembre 2025

Colpito da quattro proiettili a Solto Collina, il 21enne sarà presto interrogato

SPARATORIA. Operato venerdì 12 dicembre a Brescia, è ancora in prognosi riservata il più giovane dei due feriti: due lesioni alla schiena, una al torace e una su un fianco.

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I carabinieri a Solto Collina nella tarda serata di giovedì 11 dicembre
I carabinieri a Solto Collina nella tarda serata di giovedì 11 dicembre

Solto Collina

È stato ferito da quattro colpi di pistola e resta in prognosi riservata ai Civili di Brescia, dove è stato operato venerdì 12 dicembre: il 21enne marocchino coinvolto giovedì sera (11 dicembre) nella sparatoria di Solto Collina è l’uomo chiave per capire cosa sia realmente successo nei boschi che affiancano la strada provinciale diretta a Fonteno. Gli inquirenti lo sentiranno non appena le sue condizioni lo permetteranno.

La ricostruzione dell’accaduto

Attorno alle 21,30 di giovedì 11 dicembre il 112 (numero unico delle emergenze) aveva ricevuto una richiesta di intervento per due feriti da arma da fuoco, entrambi marocchini senza fissa dimora e irregolari: uno di 29 anni, ferito ad un gluteo, e uno di 21 anni, colpito quattro volte: due alla schiena, una al torace e una su un fianco. Era stato lui a uscire dai boschi e a sdraiarsi in mezzo alla provinciale per chiedere aiuto agli automobilisti in transito; un testimone che si era fermato per soccorrerlo ha riferito che, apparentemente, non mostrava particolare paura che qualcuno lo potesse raggiungere per colpirlo di nuovo. Era quindi stato portato in ospedale a Brescia dove i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

I sopralluoghi e il contesto dello spaccio

Il connazionale che era con lui, pur zoppicante, venerdì 12 dicembre ha accompagnato i carabinieri di Clusone e Bergamo sul luogo dell’accaduto, ma i militari non hanno trovato bossoli né altri elementi utili alle indagini. Nella notte tra giovedì e venerdì erano state ritrovate una pistola (ma non sarebbe quella che ha sparato), un grosso coltello, un bilancino di precisione e un cellulare, elementi che permettono di inquadrare quanto accaduto nell’ambito dello spaccio. Anche il nuovo sopralluogo di sabato 13 dicembre non ha dato esiti. Il pm Giancarlo Mancusi ha aperto un fascicolo per tentato omicidio su cui restano ancora molti punti oscuri.

Solto Collina
Bergamo
Brescia
Clusone
Fonteno
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Giancarlo Mancusi
Carabinieri