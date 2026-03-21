Costa Volpino, arrestato per spaccio, in casa 17mila euro cash: «Non credo nelle banche»

A finire nei guai un italiano trentenne, incensurato, che abita con i genitori in un vicino paese e che ha subito consegnato ai militari i 33 grammi di hashish che nascondeva nella manica della felpa. I carabinieri, che gli hanno trovato anche ulteriori 30 grammi di sostanza , hanno esteso i controlli anche alla casa dove abita. E qui non solo erano conservati circa 660 grammi complessivi di hashish (circa 100 nella camera dell’italiano, e altri 553 in garage), ma anche ben 17.200 euro in contanti. Una cifra non certo irrisoria, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il trentenne – arrestato con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti – non lavora da circa tre anni.

«Non credo nelle banche», è stata la giustificazione che ha dato in Tribunale, assistito dall’avvocato Bruna Civardi. In merito alla droga trovatagli addosso e a casa, non ha invece dato alcuna spiegazione. Sempre riguardo al denaro, il giovane ha affermato di fare dei lavoretti: non solo taglia la legna, ma aggiusterebbe anche moto e motorini, mezzi che compra quando sono in difficile stato e poi li rivende dopo il suo intervento di riparazione. Alcuni giorni alla settimana, inoltre, si occuperebbe dei nonni e anche per questo riceverebbe un compenso.