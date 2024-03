Dopo più di due anni, riapre la linea ferroviaria da Brescia al Sebino

Pendolari e turisti dell’Alto Sebino incrociano le dita: domani riapre interamente la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo che, dal 1 dicembre 2021 a oggi, è rimasta interrotta per periodi più o meno lunghi in vari punti. L’ultimo incidente che ha impedito ai treni di circolare regolarmente tra le stazioni di Pisogne e Marone è accaduto lo scorso 21 settembre: Marco Frassi, camionista di Pisogne, mentre percorreva la strada provinciale 510 aveva perso il controllo del proprio tir, aveva sfondato le barriere laterali ed era precipitato verso il lago travolgendo la ferrovia fino ad arrivare sul tracciato della pista ciclopedonale Vello Toline, dove era impegnata in opere di asfaltatura un’impresa bergamasca. Da quel giorno, Ferrovienord è stata impegnata per ripristinare il muro di sostegno della ferrovia tra la galleria «Vaccarezzo» e la galleria «Santa Barbara» nel territorio di Marone; oggi termineranno gli interventi di ripristino, poi i binari saranno di nuovo sicuri per garantire il regolare transito di tutti i convogli di Trenord.