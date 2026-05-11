È il giorno dei funerali di Nicola Belbruti a Tagliuno: il paese si ferma

Tutti lo ricordano come ragazzo entusiasta e generoso, sia i docenti del «Falcone» di Palazzolo, dove il giovane aveva frequentato il corso Tecnico turistico a potenziamento sportivo, sia i proprietari e i colleghi del ristorante Cascina dei Filagni di Grumello del Monte, dove Nicola aveva iniziato a lavorare come cameriere circa otto mesi fa. Un tempo sufficiente per farsi volere bene da tutti .Venerdì il ristorante è rimasto chiuso in segno di lutto.