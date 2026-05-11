È il giorno dei funerali di Nicola Belbruti a Tagliuno: il paese si ferma
IL LUTTO. La veglia domenica sera, i funerli lunedì 11 alle 9.30 nella chiesa di Tagliuno. Sarà lutto cittadino per il 19enne morto in un incidente in bicicletta.
Tagliuno
Sarà una giornata di dolore a Tagliuno per i funerali di Nicola Belbruti, 19enne morto investito da un’auto la sera di giovedì 7 maggio mentre attraversava in bici la Sp91 a Castelli Calepio.
Domenica 10 maggio alle 17, nella Casa del Commiato di via Valle Calepio si è svolta la veglia di preghiera. Lunedì 11 alle 9.30 nella chiesa di Tagliuno si terranno le esequie, accompagnate dalle bandiere a mezz’asta del lutto cittadino proclamato dal sindaco Adriano Pagani.
Tutti lo ricordano come ragazzo entusiasta e generoso, sia i docenti del «Falcone» di Palazzolo, dove il giovane aveva frequentato il corso Tecnico turistico a potenziamento sportivo, sia i proprietari e i colleghi del ristorante Cascina dei Filagni di Grumello del Monte, dove Nicola aveva iniziato a lavorare come cameriere circa otto mesi fa. Un tempo sufficiente per farsi volere bene da tutti .Venerdì il ristorante è rimasto chiuso in segno di lutto.
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