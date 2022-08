Francesca e Giovanni, il dono degli amici alpini diventa realtà: ascensore in arrivo

Sono trascorsi solo pochi mesi da quando, lo scorso aprile, una compagnia di 40 alpini provenienti da gruppi della Val Cavallina, Sebino, Val Calepio ma anche da fuori regione partì a piedi dai Colli di San Fermo in direzione Torino , sulle tracce e nei luoghi significativi dei quattro Beati alpini: don Carlo Gnocchi, don Secondo Pollo, fratel Luigi Bordino e Teresio Olivelli. Una camminata lungo la quale si sono raccolti fondi per aiutare la famiglia Bertoletti di Pianico, per dotare la loro casa di un ascensore e permettere a Giovanni e Francesca, entrambi distonico atassici, di scendere e salire dal primo piano di casa senza sofferenza .