Fuori strada a Sovere, auto contro un muro: due feriti, grave una 26enne

L’incidente è successo sulla via Provinciale, in direzione di Clusone. La donna, di 26 anni, residente a Lovere, era alla guida della macchina. Accanto a lei un passeggero di 30 anni, residente a Sovere. I due stavano viaggiando in direzione di Clusone quando la giovane ha perso il controllo della macchina ed è finita fuori strada: l’impatto contro il muro è stato violento.

La giovane è grave

La 26enne non è in pericolo di vita. Ferite lievi per il 30enne in auto con lei.