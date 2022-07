Gambe bloccate a 25 anni, la street art apre nuove vie e la vita riprende colore

«Ora è l’arte a portarmi dove non riesco più ad arrivare con le mie gambe». Andrea Casillo vive a Chiuduno, ha 42 anni e da 17 si sposta su una carrozzina, come conseguenza di una mielite trasversa, una grave infiammazione del midollo spinale. Nella street art ha trovato una strada per rinascere: «I colori spray sono sempre stati la mia migliore medicina» . Con le «bombolette» di colore e il nome di battaglia Kasy23 («Il numero del campione di basket Michael Jordan, il mio mito da sempre») crea opere di grande impatto emotivo, capaci di portare luce nell’oscurità, come è capitato nella sua vita. La sua sensibilità e capacità espressiva lo hanno portato a partecipare a manifestazioni ed esposizioni in Italia e all’estero e a cimentarsi in molte commissioni di grande rilievo sociale, per conto di enti pubblici e di privati.