Incidente sulla statale 42, quattro feriti e strada chiusa tra Rogno e Pisogne

Incidente al confine tra Pisogne e Rogno nella mattinata di mercoledì 20 novembre: intorno alle 6.30 la Sala operativa dei vigili del fuoco di Brescia è stata attivata per uno schianto sulla provinciale tra Pisogne e lo svincolo per la SS42.

Quattro le auto coinvolte, sul posto una squadra del distaccamento di Darfo che ha provveduto a liberare una persona incastrata da una delle autovetture. In tutto sono cinque le persone coinvolte nello schianto, 4 i feriti fortunatamente non in gravi condizioni.