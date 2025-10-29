L’ultimo atto d’amore di Hajar, la piccola di Telgate ha donato gli organi

Due paesi vicini, Palazzolo sull’Oglio e Telgate, uniti pur nella distanza di pochi chilometri. In queste ore le due comunità, bresciana e bergamasca, piangono insieme la morte di una bimba di quasi due anni, vittima di un tragico incidente domestico.

Si chiamava Hajar Eddaoudi la piccola e abitava a Telgate: è deceduta martedì all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo , dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo una caduta accidentale avvenuta nella serata di sabato 25 ottobre, nella casa degli zii a Palazzolo sull’Oglio. Un ultimo gesto di grande generosità e altruismo della famiglia ha permesso il prelievo degli organi: un atto di amore che potrà salvare altre vite.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, sabato Hajar stava giocando con un cugino quando è scivolata e ha battuto la testa. Subito dopo l’urto avrebbe iniziato a vomitare, perdendo poi conoscenza. La madre, spaventata, l’ha accompagnata di corsa alla guardia medica di Palazzolo, dove la piccola è andata in arresto cardiaco. Rianimata sul posto, è stata poi trasferita d’urgenza con l’elicottero del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove i medici l’hanno ricoverata nella Terapia intensiva pediatrica. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il suo cuore ieri ha smesso di battere. Hajar viveva con i genitori di origine marocchina a Telgate. Il padre, che in quei giorni si trovava all’estero per lavoro, è rientrato appena appresa la notizia dell’incidente in casa.

La tragedia ha sconvolto entrambe le comunità

A Telgate e a Palazzolo prevale il silenzio del rispetto. Due paesi uniti dal cordoglio, vicini a una famiglia che ha scelto di vivere in riservatezza questo momento di sofferenza inconsolabile. Tra i genitori dei bambini della scuola primaria e dell’asilo, la notizia ha iniziato a circolare ieri pomeriggio, suscitando commozione e sgomento. «Una tragedia che lascia senza parole – commenta una mamma marocchina –. Mi immedesimo nel loro dolore, anche se non li conosco personalmente». Anche da persone vicine alla famiglia arrivano messaggi di vicinanza e sostegno, accompagnati da un invito alla discrezione e al rispetto della privacy.

Il parroco di Telgate, don Jean Mario Rizzi, dedicherà un pensiero e una preghiera alla piccola e ai suoi genitori nelle prossime celebrazioni. Il sindaco Fabrizio Sala, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso il cordoglio della comunità per la morte prematura della bimba.