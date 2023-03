Morta in Kenya, l’onda di affetto degli amici per Michela

L’unica notizia certa è il ritorno in Italia di Mattia Ghilardi, il panettiere di Grosotto in provincia di Sondrio, rimasto ustionato nell’incendio del resort in Kenya nel quale ha perso la vita sua cugina, Michela Boldrini, originaria di Adrara San Martino e che abitava a Sarnico. Ghilardi non ha fatto però ritorno a casa, ma è stato ricoverato al Niguarda di Milan o , ospedale specializzato in ustionati, per proseguire le cure . Solo Mattia sarà in grado, appena si sarà ripreso, di ricostruire la dinamica che ha portato alla morte la cugina con la quale stava trascorrendo un periodo di ferie.