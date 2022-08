Ritorna lo «Sbarazzo», lo shopping in super saldo in riva al lago d’Iseo

In riva al lago è tempo del «saldo dei saldi». «Dopo i saldi arriva lo sbarazzo - dice il presidente di “SarniCom”, Matteo Cazzato - tre giornate, da venerdì 2 settembre a domenica 4, di occasioni d’acquisto, sconti e promozioni, per chiudere la stagione estiva e aprire in bellezza la nuova, nella speranza che ci faccia definitivamente dimenticare le due annate nere appena trascorse». L’idea di chi, a suo tempo, propose «Sarnico sbarazzo» è stata quella di estendere di qualche giorno il periodo dei saldi per dare modo ai commercianti di offrire ai clienti le merci invendute e destinate agli stockisti a costi ancor più bassi. Lo «Sbarazzo», nel Basso Sebino associa aspetti che vanno oltre al concetto di commercio. Non ci si limita alla sola vendita, ma diventa anche un importante momento di promozione del territorio.