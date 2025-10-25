Schianto in A4, addio a Mario Bognanni: ferito anche il cognato

Stava viaggiando in A4, in direzione Bergamo, insieme a suo cognato, quando per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato contro il new jersey che separa le due carreggiate ad alta velocità. L’impatto è stato violentissimo e per Mario Bognanni, 57 anni, non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’automobilista era di Muggiò (Monza e Brianza) e al momento dello schianto si trovava alla guida di un furgone Fiat Scudo di colore bianco, la cui parte anteriore è rimasta completamente distrutta dal terribile incidente.

La tragedia è avvenuta nel tratto tra Grumello del Monte e Seriate intorno alle 18,20 del 24 ottobre. Dopo la chiamata al 112 (Numero Unico per le emergenze), sul posto si sono precipitati immediatamente i soccorsi: un’ambulanza della Croce Verde di Brusaporto e un’auto medica. Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le pattuglie della Polizia stradale di Seriate, il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia e i Vigili del fuoco con una squadra da Bergamo.