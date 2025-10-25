Cronaca / Val Calepio e Sebino
Sabato 25 Ottobre 2025
Schianto in A4, addio a Mario Bognanni: ferito anche il cognato
LA TRAGEDIA. La vittima, brianzolo, si trovava al volante di un furgone Fiat Scudo bianco. L’impatto contro il new jersey tra i caselli di Grumello e Seriate. Ferito il cognato che viaggiava accanto a lui.
Stava viaggiando in A4, in direzione Bergamo, insieme a suo cognato, quando per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato contro il new jersey che separa le due carreggiate ad alta velocità. L’impatto è stato violentissimo e per Mario Bognanni, 57 anni, non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’automobilista era di Muggiò (Monza e Brianza) e al momento dello schianto si trovava alla guida di un furgone Fiat Scudo di colore bianco, la cui parte anteriore è rimasta completamente distrutta dal terribile incidente.
La tragedia è avvenuta nel tratto tra Grumello del Monte e Seriate intorno alle 18,20 del 24 ottobre. Dopo la chiamata al 112 (Numero Unico per le emergenze), sul posto si sono precipitati immediatamente i soccorsi: un’ambulanza della Croce Verde di Brusaporto e un’auto medica. Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le pattuglie della Polizia stradale di Seriate, il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia e i Vigili del fuoco con una squadra da Bergamo.
Accanto a Mario, sul sedile del passeggero c’era anche il cognato di 31 anni, che fortunatamente non ha però riportato gravi lesioni in seguito all’impatto ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio da parte delle Forze dell’ordine, ma non si esclude che dietro all’incidente mortale ci sia stato un improvviso malore del conducente, che avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi. Poco dopo l’incidente, il tratto di autostrada tra i caselli di Grumello e Seriate – in direzione Bergamo – è stato chiuso al traffico per permettere i rilievi del caso e le attività di soccorso, con lunghe code che si sono formate fino a Ponte Oglio. L’autostrada è rimasta chiusa per circa quattro ore ed è stata riaperta poco prima delle 22.
© RIPRODUZIONE RISERVATA