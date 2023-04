Scontro, sbalzati dalla moto: grave un adolescente di Villongo

Grave incidente nella serata di mercoledì 5 aprile dopo le 21 a Villongo: un Fantic Motor sul quale viaggiavano due giovani si è scontrato con una Fiat Punto. I due ragazzi sono stati sbalzati a terra. Ad avere la peggio un giovane di Villongo, classe 2008, ricoverato d’urgenza al Papa Giovanni con l’elisoccorso . Traumi meno gravi per il conducente della moto, un ragazzo di Gandosso, classe 2006, portato agli Spedali civili di Brescia. Stando a una prima ricostruzione, la moto era diretta verso via Betty Ambiveri, la Punto guidata da un quarantenne invece procedeva in senso opposto. Sono stati mobilitati per i soccorsi due ambulanze e l’elisoccorso. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Sarnico.