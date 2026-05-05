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Cronaca / Val Calepio e Sebino Martedì 05 Maggio 2026

Scontro tra due auto a Costa Volpino, ferite due donne

L’INCIDENTE. Incidente in via Battisti poco dopo le 8.30: coinvolte una 52enne e una 79enne, estratte dai vigili del fuoco e trasportate a Esine e all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
Scontro tra due auto a Costa Volpino, ferite due donne
L’incidente a Costa Volpino

Due donne di 52 e 79 anni sono finite in ospedale dopo essere state coinvolte in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di martedì 5 maggio a Costa Volpino, ma per fortuna non sono in gravi condizioni. Il fatto è accaduto poco dopo le 8,30 in via Battisti, la strada che da ponte Barcotto conduce verso Pisogne. In base alle prime ricostruzioni, un’Audi A3 e una Toyota Yaris, la prima viaggiava verso il centro di Costa Volpino, la seconda verso Pisogne, sono entrate in collisione fra loro bloccandosi tra le due corsie di marcia e l’adiacente pista ciclopedonale.

Scontro tra due auto a Costa Volpino, ferite due donne

Le conducenti sono rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo e sono state estratte dai Vigili del fuoco volontari di Lovere, supportati dai colleghi di Darfo Boario Terme. Sono poi state portate in ospedale: la 52enne a Esine in codice verde e la signora di 79 anni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo: non sono quindi in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e le autoambulanze della Croce Blu di Lovere e della Santa Maria Assunta di Pisogne. Vista la dinamica dell’incidente, a Costa Volpino è arrivata anche l’eliambulanza di Bergamo ma è ripartita senza feriti a bordo. La circolazione ha subito qualche rallentamento ed è tornata alla normalità poco dopo le 10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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