Scontro tra due auto a Costa Volpino, ferite due donne

Due donne di 52 e 79 anni sono finite in ospedale dopo essere state coinvolte in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di martedì 5 maggio a Costa Volpino , ma per fortuna non sono in gravi condizioni. Il fatto è accaduto poco dopo le 8,30 in via Battisti, la strada che da ponte Barcotto conduce verso Pisogne . In base alle prime ricostruzioni, un’Audi A3 e una Toyota Yaris, la prima viaggiava verso il centro di Costa Volpino, la seconda verso Pisogne, sono entrate in collisione fra loro bloccandosi tra le due corsie di marcia e l’adiacente pista ciclopedonale.

Le conducenti sono rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo e sono state estratte dai Vigili del fuoco volontari di Lovere, supportati dai colleghi di Darfo Boario Terme. Sono poi state portate in ospedale: la 52enne a Esine in codice verde e la signora di 79 anni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo: non sono quindi in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e le autoambulanze della Croce Blu di Lovere e della Santa Maria Assunta di Pisogne. Vista la dinamica dell’incidente, a Costa Volpino è arrivata anche l’eliambulanza di Bergamo ma è ripartita senza feriti a bordo. La circolazione ha subito qualche rallentamento ed è tornata alla normalità poco dopo le 10.