Spintona donna al bancomat, la fa cadere e le ruba mille euro

Stava prelevando allo sportello bancomat della banca Unicredit di via Curotti a Cividino, quando uno sconosciuto le si è avvicinato e, con una serie di scuse, l’ha distratta e le ha arraffato quanto prelevato – mille euro in contanti –, salvo poi non esitare a spintonarla e farla cadere quando la donna ha cercato di riprendersi i suoi soldi . L’episodio lunedì 13 marzo, pochi minuti dopo le 10, di fronte al bancomat di Cividino. Vittima una donna di 67 anni, residente in zona e che non è rimasta fortunatamente ferita nell’aggressione.