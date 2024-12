Autista aggredito da un ragazzino: «Gli ho chiesto il biglietto e mi ha preso a pugni»

«Appena gli ho voltato le spalle mi ha aggredito, prendendomi a pugni in faccia e rompendomi gli occhiali. Mi ha ferito alla tempia e tagliato il sopracciglio, oltre a procurarmi un ematoma al viso. Tutto perché gli ho chiesto di esibire il biglietto». A raccontare l’aggressione un autista che mercoledì pomeriggio (4 dicembre) stava guidando il bus della linea Arriva sulla tratta Piazza Brembana-Bergamo. «Verso le 16 alla fermata di Botta di Sedrina è salito un ragazzo di 16-17 anni, straniero, che abita in paese e ho già visto altre volte — prosegue –. Gli ho chiesto il biglietto e mi ha detto che voleva pagare con la carta di credito, ma sui nostri bus non c’è il pos. Gli ho risposto che poteva pagare in contanti oppure esibire l’abbonamento, e lui ha cominciato a insultarmi urlando e venendomi addosso. L’ho spinto per allontanarlo e appena gli ho voltato le spalle mi ha dato 4-5 pugni. Il bus era pieno di passeggeri, la maggior parte adulti, ma nessuno è intervenuto. Ho fermato il pullman e chiamato il 112. Sono arrivati i carabinieri che hanno ascoltato entrambi e mi hanno detto che sarebbe partita la denuncia per il ragazzo. Andrò poi dai carabinieri del mio paese per raccontare tutto. Non ho voluto andare in ospedale anche se ero sanguinante e ho comunque ripreso a lavorare».

Denunciato per lesioni

Il ragazzino è stato denunciato a piede libero per lesioni. Episodi simili purtroppo non sono infrequenti in città e provincia. «Non c’è sicurezza sugli autobus – aggiunge l’autista insieme a una collega che lavora per la stessa azienda, la Piazzalunga di San Giovanni Bianco –. È la prima aggressione fisica che subiamo ma sono all’ordine del giorno gli insulti e le vessazioni, trasportiamo persone e temiamo per la sicurezza nostra e dei passeggeri. In questi anni il nostro lavoro è cambiato molto, prima queste cose non succedevano. Vorremmo che ci fossero più controllori sugli autobus e nelle zone critiche come la stazione di Bergamo».

«È la prima volta che succede un fatto simile a uno dei miei dipendenti – risponde il titolare dell’azienda di trasporti, Pietro Piazzalunga – anche se sul giornale ho letto molte cose del genere. Diciamo sempre agli autisti di fare gli autisti, che a queste cose devono pensare i controllori, e mi risulta che in Val Brembana ce ne siano. Non ho ancora visto il mio dipendente ma mi ha detto che non ha voluto andare in ospedale e ha preferito tornare a lavorare».

Aggressioni verbali ogni giorno