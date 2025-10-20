Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Lunedì 20 Ottobre 2025

Il sindaco di Serina: «Attenzione alle truffe, persone si spacciano per carabinieri»

LA SEGNALAZIONE. Il post sui social: «Bussando alle porte delle abitazioni senza divisa e mostrando tesserini falsi»

Redazione Web
Redazione Web
Un’auto dei carabinieri in una foto d’archivio
Un’auto dei carabinieri in una foto d’archivio

Serina

«Ci sono stati segnalati episodi proprio qui a Serina in cui persone si sono spacciate per carabinieri, bussando alle porte delle abitazioni senza divisa e mostrando tesserini falsi». La segnalazione arriva direttamente dal sindaco, Michele Villarboito.

Truffe segnalate a Serina

Il sindaco di Serina affidai ai social alcuni consigli utili: «Non aprire la porta a sconosciuti, anche se dichiarano di appartenere alle forze dell’ordine. I carabinieri si presentano in divisa e, se necessario, sono sempre accompagnati da mezzi di servizio riconoscibili. In caso di dubbio, chiamare il 112 per verificare l’identità degli operatori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serina
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Criminalità
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
Michele Villarboito
Carabinieri
Truffe