Cronaca / Valle Brembana
Lunedì 20 Ottobre 2025
Il sindaco di Serina: «Attenzione alle truffe, persone si spacciano per carabinieri»
LA SEGNALAZIONE. Il post sui social: «Bussando alle porte delle abitazioni senza divisa e mostrando tesserini falsi»
Serina
«Ci sono stati segnalati episodi proprio qui a Serina in cui persone si sono spacciate per carabinieri, bussando alle porte delle abitazioni senza divisa e mostrando tesserini falsi». La segnalazione arriva direttamente dal sindaco, Michele Villarboito.
Truffe segnalate a Serina
Il sindaco di Serina affidai ai social alcuni consigli utili: «Non aprire la porta a sconosciuti, anche se dichiarano di appartenere alle forze dell’ordine. I carabinieri si presentano in divisa e, se necessario, sono sempre accompagnati da mezzi di servizio riconoscibili. In caso di dubbio, chiamare il 112 per verificare l’identità degli operatori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA