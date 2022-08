Inchiesta Terre alte. «Vivere a 1.600 metri costa di più: urgenti incentivi e aiuti fiscali»

Ai grattacapi che i sindaci di piccoli Comuni montani si trovano ad affrontare, Gloria Carletti ne può aggiungere qualcuna in più. La «sua» Foppolo, infatti, da due anni ha dichiarato il dissesto finanziario, con una situazione che, non nasconde, rimane tuttora «grave». Eppure le idee per guardare al futuro della montagna non mancano: collegamenti, defiscalizzazione e incentivi, destagionalizzazione per non legare i propri destini solo alla neve.